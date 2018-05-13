إحالة 278 “إخوانيًا” للقضاء العسكري في مصر

أحال النائب العام المصري، اليوم الأحد، 278 متهمًا من عناصر تنظيمي “حسم ولواء الثورة” الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري.

ويُتهم الأشخاص الـ278 بـ”ارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلًا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم”.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن “المتهمين قاموا بإمداد حسم ولواء الثورة بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، كما ارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في عدد من محافظات الجمهورية”.

وأوضحت التحقيقات أن “قادة جماعة الإخوان الهاربين في تركيا وضعوا مخططًا إرهابيًا لإعادة هيكلة الجناح المسلح للجماعة، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة”.

وأظهرت التحقيقات أيضًا أن “الجماعة شكّلت مجموعات عنقودية في 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي حسم ولواء الثورة، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقرًا تنظيميًا”.

وقالت النيابة إن المجموعتين أقامتا في مزرعة بمحافظة البحيرة، والمعروفة إعلاميًا بـ”مزرعة الموت” وأخرى بمحافظة الإسكندرية، واللتين أسفر تفتيشهما عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وذخائرها، وقرابة الطن من المواد المستخدمة في تصنيع المفرقعات.

واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا 141 متهمًا في القضية، حيث أدلى 52 متهمًا منهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية أقرّوا فيها بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، بانضمامهم إلى جماعة الإخوان والتحاقهم بالمجموعات المسلحة فيها المسماة لواء الثورة وحسم الإخوانيتين.

كما اعترف المتهمون بتلقيهم تدريبات عسكرية بالسودان وتدريبات تقنية على تصنيع المواد المفرقعة، فضلًا عن إحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات في إطار انضمامهم لتلك المجموعات واضطلاعهم بتنفيذ العمليات العدائية المشار إليها في إطار تنفيذ مخطط جماعة الإخوان.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين 100 بندقية آلية وخرطوش ومسدسات ورشاشات آلية، و11 ألف طلقة نارية، و 70 عبوة مفرقعة، و13 لغمًا، و7 سيارات وملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية.