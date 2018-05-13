وفد من “حماس” يغادر إلى القاهرة بشكل مفاجئ

غادر وفد من حركة حماس، صباح اليوم الأحد، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لمعبر رفح البري، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”:” مغادرة وفد حركة حماس قبل قليل معبر رفح البري”.

من جهته، قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن الوفد الذي يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، توجه للقاهرة بهدف “التشاور حول آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي”. ومن المتوقع، وفق الناطق، أن تتركز المباحثات حول مسيرة “العودة” التي تنظمها الفصائل الفلسطينية، قرب السياج الحدودي لقطاع غزة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن تصل ذروتها غدا الإثنين.

وجاءت مغادرة الوفد قطاع غزة، بشكل مُفاجئ، دون أي إعلان مسبق لزيارة مسؤولين من الحركة لمصر.