تأجيل صدور حكم نهائي حول نشاط “أوبر” و”كريم” في مصر

أجل طلب للحكومة المصرية، اليوم السبت، صدور حكم نهائي من أعلى محكمة إدارية في البلاد بشأن الطعون المقامة من شركتي “أوبر” و”كريم” للنقل الجماعي لاستئناف نشاطهما.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل النظر بالطعون المقامة من شركتي “أوبر” و”كريم”؛ لبطلان حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين بالبلاد، إلى 19 مايو/أيار الجاري، بناءً على طلب لممثل الحكومة المصرية.

وكانت الدائرة القضائية قد حجزت الدعاوى المقامة من الشركتين الأسبوع الماضي لإصدار الحكم النهائي فيها.

وأقامت شركة “كريم” لخدمات النقل البري طعنًا جديدًا أمام المحكمة الإدارية العليا في مصر؛ لوقف الحكم الصادر بتجميد نشاطها بالبلاد لحين الفصل نهائيًا في الطعون المقدمة من قبلها.

وجاء الطعن الجديد الذي قدمه الممثل القانوني لشركة “كريم”، ميلاد فايز؛ بهدف إتاحة الفرصة للشباب العاملين لديها بمواصلة العمل من خلال إحالة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة إلى دائرة فحص الطعون لوقف الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) قضت أخيرًا بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما؛ لمخالفتهما عمل سيارات الأجرة.

وعقب صدور الحكم، قالت شركة “أوبر”، في بيان، إنها تحترم أحكام القضاء، مشيرة إلى أنها أوجدت أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب في مصر، خلال العام 2017، فيما قالت شركة “كريم”، في بيان مقتضب، إنها لم تتلقَ طلبًا رسميًا لوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.

ومنذ العام 2014، يستخدم مصريون تطبيقات النقل الذكية، وأبرزها “أوبر” و”كريم”، على نطاق واسع لأسباب، بينها: السلامة الشخصية، والوجاهة الاجتماعية.