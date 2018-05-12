مصر.. احتجاجات وأعمال شغب بمحطات مترو الأنفاق (فيديو)

شهدت عدد من محطات مترو الأنفاق في مصر، اليوم السبت، احتجاجات وأعمال شغب من قبل مواطنين رافضين للزيادة الجديدة على أسعار التذاكر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشادات بين مواطنين ورجال الأمن، وكذلك اقتحام بعض المواطنين بوابات مرور المحطات للدخول دون تذاكر.

انفجر الشعب المصرى بسبب اغلاء تذكره المترو محطه المرج Posted by Yuossf Mohamed on Friday, May 11, 2018

وأظهرت المقاطع، تجمعات كبيرة من ركاب المترو على أرصفة محطة حلوان، جنوبي القاهرة، وكذلك محطة المرج شرقي العاصمة؛ للاحتجاج على الأسعار الجديدة، وسط محاولات أمنية للسيطرة على الأوضاع.

وأثار قرار بتقسيم تذاكر المترو إلى ثلاث شرائح حالة غضب في الأوساط النيابية والشعبية، وسط دعوات للمقاطعة.

وشمل قرار تقسيم تذاكر المترو ثلاث شرائح، هي: الأولى بـ 3 جنيهات (نحو 17 سنتًا أمريكيًا) لعدد 9 محطات، والثانية بـ 5 جنيهات (نحو 28 سنتًا) لـ16 محطة، والثالثة بـ7 جنيهات (نحو 40 سنتًا) لجميع المحطات، فيما سيركب ذوو الاحتياجات الخاصة لجميع المناطق بتذكرة سعرها 50 قرشًا.

وينقل مترو الأنفاق في القاهرة نحو 3 ملايين راكب يوميًا، 40 في المائة منهم تقريبًا يتمتعون باشتراكات مخفضة.

ورفعت الحكومة تعرفة ركوب المترو في 23 مارس/آذار 2017، بنسبة 100 في المائة، إلى جنيهين، بعدما ظلت بدون تغيير بقيمة واحدة، بصرف النظر عن عدد المحطات أو تعرفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ العام 2006.

وتشمل خطوط المترو الثلاثة 64 محطة، على امتداد نحو 79 كم.