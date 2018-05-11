مصر تقرر فتح معبر رفح استثنائيًا لمدة 4 أيام

قرّرت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين استثنائيًا، لمدة أربعة أيام، ابتداءً من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وفق السفارة الفلسطينية في القاهرة.

وقالت السفارة في بيان لها، إن السلطات المصرية أبلغتها فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدءًا من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وثمّن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، حرص السلطات المصرية على “تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى في تقديم كل المساعدة المستطاعة”.

وتربط السلطات المصرية فتح معبر رفح بتحسن الظروف الأمنية في سيناء التي تشهد هجمات إرهابية متفرقة ضد أهداف تابعة لقوات الجيش والشرطة المصرية.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل منذ تموز/يوليو 2013 لدواع أمنية، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.