إحالة 3 مسؤولين مصريين كبار للمحاكمة العاجلة بتهم فساد

أحالت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الجمعة، ثلاثة مسؤولين حكوميين كبار إلى المحاكمة العاجلة بتهم الفساد المالي والإداري، في أحدث عمليات التوقيف التي تطال مسؤولين حكوميين منذ إعلان السلطات المصرية الحرب على الفساد.

وأوضحت النيابة الإدارية، أن المتهمين الثلاثة هم: سمير مدبولي بسطاويسي، مدير إدارة المركبات بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومحمد سعيد سالم مدير إدارة مصنع العلامات بالهيئة، وهدى أحمد محمد، مدير عام الهندسة الميكانيكية بالهيئة.

وأشارت في بيان، إلى أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة، خلال توليهم المسؤولية في الهيئة العامة للطرق والكباري، و”لم يكونوا على قدر المسؤولية التي أوكلت إليهم في إدارة المؤسسة”.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد، بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.