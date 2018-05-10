السجن المؤبد والمشدد بحق 13 مصريًا بقضية “كرداسة”

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أحكامًا متفاوتة بين المؤبد والسجن المشدد بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام مركز شرطة كرداسة”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد بحق 3 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 7 سنوات لمتهم آخر، في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، في قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكام متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.