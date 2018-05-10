بالفيديو.. شاهد كيف تنقل الجماعات “الإرهابية” الأسلحة والمتفجرات إلى سيناء

نشرت وزارة الدفاع في مصر، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر الكيفية التي تقوم به العناصر والكيانات الإرهابية خلال تهريب الأسلحة والعبوات الناسفة في المناطق الوعرة بوسط سيناء.

وأظهر الفيديو، استخدام الإرهابيين للجمال في عمليات نقل السلاح لمناطق الصراع بالدروب الصحراوية والجبال في سيناء.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن تمكنها من القبض على 538 متسللًا من جنسيات مختلفة، على جانب ضبط مجموعة كبيرة من سيارات الدفع الرباعي والأسلحة والعبوات الناسفة خلال محاولة نقلها إلى مناطق الصراع.

وكان الجيش المصري قد أعلن اليوم عن مقتل 21 مسلحًا، وتوقيف 238 شخصًا، خلال الأيام الماضية، ضمن العملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد، وفي مقدمتها منطقة سيناء، شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري متلفز (رقم 21)، تضمن نتائج من عملية “المجابهة الشاملة”، التي انطلقت 9 من شهر فبراير/شباط الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 259 مسلحًا، بخلاف 35 عسكريًا، وعدد الموقوفين إلى4467 شخصًا منذُ بدء العملية الشاملة بالبلاد.