تطورات جديدة في واقعة مقتل الإيطالي ريجيني في القاهرة

كشف النائب العام المصري اليوم الإثنين، عن تطورات جديدة في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في العاصمة القاهرة في فبراير/ شباط 2016.

ودعا النائب العام نبيل صادق، نائب عام روما، إلى إيفاد ممثل عن نيابة روما إلى القاهرة، من أجل حضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق، المقرر أن تبدأ يوم 15 مايو/ أيار الجاري في القاهرة بمساعدة خبير أجنبي.

وأكد النائب العام المصري في اتصاله مع النائب العام في روما، على أحقية نيابة روما حيازة نسخة مما تم استرجاعه من تسجيلات.

وشدد على أن النيابة العامة المصرية، تعمل على استكمال المتفق عليه مع الجانب الإيطالي، مبينًا أن نتائج تلك التحقيقات سيكون موضوع لقاء قضائي جديد، سيعقد قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما قد توترت بشكل حاد، عقب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عامًا)، والعثور على جثته في مصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب، ما دفع روما، بعد شهرين، إلى استدعاء سفيرها من القاهرة، ثم أرسلت بعد 17 شهرًا سفيرًا جديدًا في سبتمبر/أيلول الماضي.