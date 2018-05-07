“موانىء دبي” تقود تحالفًا لتنفيذ أول ميناء جاف في القاهرة

أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تشكيل تحالف مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية القابضة للنقل البحري والبري للدخول في إجراءات التأهيل لمشروع الميناء الجاف في منطقة “6 أكتوبر”، غربي القاهرة.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية، في بيان، إنه تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الأطراف الثلاثة للتقدم بعرض لتنفيذ المشروع.

وحسب البيان، تم تفويض “موانئ دبي” لتقود التحالف لمباشرة إجراءات الطرح، وتكون هي مشغل المشروع في حال تمّت الترسية على التحالف.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير النقل المصري، هشام عرفات، إنه جار العمل على إنشاء أول ميناء جاف غربي القاهرة بتكلفة 100 مليون دولار بالتعاون مع القطاع الخاص على مساحة 100 فدان (الفدان 4200 متر مربع).

والميناء الجاف، هو ميناء لاستقبال البضائع ولا يكون في البحر، وإنما يكون على اليابسة بالقرب من المناطق الصناعية، يتم إقامته لإتمام النقل متعدد الوسائط ولتحقيق المفاهيم اللوجستية، ولمنع التكدس بالموانئ البحرية والجوية.

ويوجد في مصر 15 ميناء تجاريًا أهمها ميناء الإسكندرية (شمال)، والكثير من الموانئ التخصصية وتنقسم إلى “بترولية” وعددها 11، وتعدينية وعددها 7، بالإضافة إلى موانئ سياحية وعددها 5، وصيد وعددها 4.