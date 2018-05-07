إحالة 555 من العناصر المتشددة بسيناء إلى القضاء العسكري المصري

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق 555 من العناصر المسلحة التي نشطت في سيناء، إلى القضاء العسكري؛ وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية، نفذت 63 عملية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.

وتبين من التحقيقات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، “قيام المتهمين بتولي القيادة والانضمام إلى عناصر التنظيم الإرهابي بسيناء، وإمدادهم بالأموال والدعم اللوجستي”.

كما أسندت للمعنيين تهم “القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي بورسعيد والشيخ زويد”.

واعترف أكثر من 200 متهم بالمسؤولية عن عشرات العمليات، استهدفت قوات الجيش والشرطة، معظمها في محافظة شمال سيناء.