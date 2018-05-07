أحكام بالمؤبد والسجن المشدد بحق 11 متهمًا بخلية “داعش عين شمس”

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، أحكامًا بين المؤبد والسجن المشدد بحق 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية “داعش عين شمس”.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين، والحبس المشدد 5 سنوات لـ2 آخرين، وبراءة ثلاثة؛ بعد اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم “داعش” وتكوين خلية إرهابية بمنطقة عين شمس شرقي العاصمة المصرية.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بـ”الانضمام لتنظيم داعش وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات وأموال، وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص”.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة؛ لتعقب العناصر التكفيرية، في عدد من محافظات البلاد، وخاصة سيناء.