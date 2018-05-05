نجل سامي عنان يرد على قيادي إخواني زعم تواصل والده مع الجماعة (فيديو)

رد سمير سامي عنان نجل الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق -المحبوس الآن بتهمة “التزوير في محررات رسمية”- على القيادي الإخواني يوسف ندا الذي زعم أن والده تواصل مع الإخوان لدعمه في الانتخابات الرئاسية الماضية، ولديه من المستندات ما يثبت ذلك.

ونفى عنان في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مساء السبت ما قاله الإخواني ندا، مطالبًا إياه بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت مزاعم الجماعة الإرهابية بوجود تعاون وجلسات حوار مع والده.

وأضاف: “الجيش المصري بينه وبين الإخوان ثأر، ولا يوجد بيت مصري يخلو من الشهداء، والإخوان يريدون أن يلعبوا لا يوجد مشكلة لكن بعيدًا عن الجيش المصري والقوات المسلحة”.

وأوضح نجل عنان أن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين أمر مرفوض من جموع الشعب المصري، نظرًا لما فعلته الجماعات الإرهابية أثناء فترة الحكم السابقة، ومحاولتهم لزعزعة أمن واستقرار وبيع الدولة المصرية.

وخرج ندا قبل يومين على قناة الجزيرة وزعم وجود علاقة بين جماعة الإخوان والفريق سامي عنان، قائلًا إنه لا يريد الإفصاح عن “أسرار” علاقة رئيس الأركان السابق بالجماعة، لأنه ـ بحسب زعمه ـ لو أفصح عنها لأفضى به إلى “حبل المشنقة”.

وفي يناير الماضي، استدعت القوات المسلحة المصرية رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بها الرئيس السيسي، واتهمت القيادة العامة عنان وقتها بارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة.

وفي إبريل الماضي تم إخلاء سبيل عنان في تهمة “مخالفة القواعد العسكرية”، لكن تم تجديد حبسه بتهمة “التزوير في محررات رسمية” بحسب ما أكده عضو فريق الدفاع عن عنان.