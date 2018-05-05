مصر تعلن عودة الحياة لطبيعتها في بعض القطاعات بسيناء

أعلنت جهات رسمية في مصر، اليوم السبت، عن عودة الحياة لمسارها الطبيعي بقطاعات التعليم والسياحة والنقل في محافظة شمال سيناء، بعد شهور من تأثرها بالعملية الأمنية الشاملة.

وقررت مديرية التعليم بمحافظة شمال سيناء عودة الدراسة في بعض المدارس، التي تم تعطيلها بسبب العملية الأمنية، مشيرةً إلى أن طلاب تلك المدارس سيعودون مجددًا إلى مدارسهم بعدما جرى نقلهم لمدارس أخرى.

بدورها، أعلنت محافظة شمال سيناء عن استئناف الرحلات السياحية الداخلية للمحافظة بعد توقفها خلال الفترة الماضية، إلى جانب تدشين وسائل نقل جديدة لربط المحافظة بالمحافظات الأخرى.

واعتمدت المحافظة عددًا من الرحلات السياحية المجانية لبعض مواطني المحافظات الأخرى، مبينةً أن تلك الرحلات ستنطلق بداية من الشهر الجاري.

وأعادت وزارة الأوقاف المصرية الاعتكاف الديني إلى مساجد المحافظة خلال شهر رمضان المقبل، بعد قرار سابق بتوقفها العام الماضي، حيث حددت الوزارة 18 مسجدًا للاعتكاف في مدينة العريش، و6 في بئر العبد، و5 مساجد في مدينتي الشيخ زويد ورفح.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، محمد الدويك، قال: إن “الجيش المصري اقترب من إعلان محافظة شمال سيناء منطقة خالية من الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر سيحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف الدويك في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “الجيش بدأ في إعادة الحياة لطبيعتها بالمحافظة؛ استعدادًا لإعلان انتهاء العمليات العسكرية فيها، بعد نجاحها بشكل كبير”.

وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت القوات المسلحة المصرية تنفيذ عملية عسكرية موسعة تحت اسم “سيناء 2018” في مناطق من شمال ووسط سيناء، وبعض مناطق غرب وادي النيل؛ للقضاء على الإرهاب.