أحكام نهائية ضد 50 متهمًا بقضية مذبحة بورسعيد المصرية

قضت الدائرة الخامسة بأكبر محكمة مصرية “محكمة النقض”، بتأييد الأحكام الصادرة ضد 50 متهمًا في أحداث “اقتحام سجن بورسعيد العمومي”، بالمؤبد والمشدد.

ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار فؤاد حسن، الطعن المقدم من المتهمين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أصدرت في 2016 حكمًا بالسجن المؤبد على 20 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 12 متهمًا، والمشدد 5 سنوات على 18 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن بورسعيد العمومي”.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا تتعلق بالتعاون مع آخرين مجهولين، أيام 26 و27 و28 يناير 2013؛ لـ”قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين”.

وأضافت النيابة أن ذلك حدث “عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية إلى المحكمة”.