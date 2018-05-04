أحدث ظهور لمبارك خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ90 (صور)

حرصت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ90 اليوم الجمعة بمقر إقامته بمصر الجديدة.

ونشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق، ولاعب ناشئ 2000 بالنادي الأهلي، صورة تجمعه مع جده ووالده.

وكتب “عمر” تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور الشهير “إنستجرام”: “عيد ميلاد سعيد يا جدو”.

أما صفحة “أنا أسف ياريس” -المعنية بشئون الرئيس محمد حسني مبارك وعائلته- فنشرت عبر “فيس بوك” أحدث صورة للرئيس مبارك اليوم من احتفال أسرته بعيد ميلاده ال90 بجوار نجله السيد علاء مبارك و حفيده عمر علاء، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وحضرتك طيب ياريس”.

واحتفلت عبر صفحتها بيوم مولد مبارك بنشرها لأغنية “حسك في الدنيا يابا”، للفنانة أنغام، ومقطع من خطابه الأخير قبل التنحي، ووضعت صورة لمبارك على غلاف الصفحة مدون عليها “4 مايو عيد ميلاد مبارك.. 90 عامًا شكرًا لمبارك”.

وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عيد ميلاد الأب والزعيم مبارك.. حسّك في الدنيا يابا بيهدينا الإجابة.. ويعلمنا الحقيقة.. نكبر ونزيد صلابة ولسه محتاجينك يا مُنتهى الطيابة”.

وحظيت الصورة على تفاعل كبير بين النشطاء وتخطت الآلاف في دقائق معدودة، وكانت أكثر التعليقات التهنئة بيوم مولده، والدعوة بطول العمر، وإبداء الحزن على أيامه التي ولت.

????- احدث صورة للرئيس مبارك اليوم من إحتفال آسرته بعيد ميلاده ال90 بجوار نجله السيد علاء مبارك و حفيده عمر علاء …كل سنة وحضرتك طيب ياريس ???? Posted by ‎أنا أسف ياريس‎ on Friday, May 4, 2018

كما احتفل أنصار مبارك في ظهر اليوم الجمعة بمسقط رأس الرئيس الأسبق بكفر المصيلحة بالمنوفية بعيد ميلاد مبارك.

كل ذلك جعل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، يوجه الشكر لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذين أرسلوا له التهاني بمناسبة عيد ميلاد والده. وغرد علاء قائلا: “شكر واجب من القلب لكل من بعث برسالة بمناسبة عيد ميلاد والدي، لكم مني كل التقدير والاحترام”.

شكر واجب من القلب لكل من بعث برسالة بمناسبة عيد ميلاد والدي , لكمً مني كل التقدير والاحترام — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 4, 2018

وولد الرئيس الأسبق حسني مبارك في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة، محافظة المنوفية، هو الرئيس الرابع لمصر وتولي الحكم 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير.