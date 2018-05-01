جامعة مصرية تحقق مع أستاذ وصف الشعراوي وعمرو خالد بـ”الدجالين”

أحالت جامعة مصرية أحد أعضاء هيئة التدريس فيها للتحقيق، على خلفية وصفه للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، والداعية الإسلامي عمرو خالد بـ”الدجالين”.

وقررت جامعة دمنهور في محافظة البحيرة شمالي البلاد، إحالة عضو هيئة التدريس في كلية التربية قسم التاريخ للتحقيق على خلفية ما أثارته صورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كتاب ألفه وحمل عنوان “دراسات في تاريخ العرب المعاصر” من غضب واسع.

وجاء في الكتاب، في سياق حديثه عن عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك: “كما شهد عهده أيضًا ظهور أكبر دجالين في تاريخ مصر الحديث هما الشيخ الشعراوي والداعية عمرو خالد، واللذان عملا بكل قوة عن قصد أو بغير قصد في تغذية روح الهوس الديني لدى الشعب المصري وتدعيم التيار الإسلامي السياسي، وهكذا سيطر الإسلام السياسي وامتد حتى سقوط الاتحاد السوفيتي”.

يذكر أنّ الشيخ الشعراوي عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، ويعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث ولقبه البعض بـ”إمام الدعاة”.