عمرو موسى رئيسًا لمجلس استشاري بحزب “الوفد” المصري

بعد إعلانه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة 2022 بمرشح قوي، شكّل حزب الوفد المصري “أقدم وأعرق الأحزاب المصرية”، ما أسماه “المجلس الاستشاري للحزب”؛ ليكون بمثابة بوصلة لتوجهات الحزب وخطته خلال المرحلة القادمة، على أن يضم كبار السياسيين ورؤساء الحزب السابقين.

وقال اللواء محمد الحسيني، القيادي بالحزب في تصريحات رسمية، اليوم الثلاثاء: إن الحزب اختار الدبلوماسي المصري البارز عمرو موسى، المرشح الرئاسي، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية لرئاسة المجلس الاستشاري.

وأضاف الحسيني أن المجلس الاستشاري عقد اجتماعه الأول، مساء أمس الإثنين، بحضور المستشار مصطفى الطويل، والدكتور محمود أباظة، رئيسي الحزب السابقين، ومنير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب، ووزير التجارة والصناعة الأسبق والاقتصادي البارز هاني سري الدين، السكرتير العام الحالي للحزب، حيث تم اختيار موسى لرئاسة المجلس.

وذكر الحسيني أن رأي المجلس الاستشاري سيكون محل دراسة للهيئة العليا للحزب وليس إلزاميًا بالتأكيد، مؤكدًا أن المجلس الاستشاري سوف يجتمع لمناقشة القضايا والملفات الطارئة، وعند الضرورة الملحة لتقديم المشورة لقيادات الحزب.

يذكر أن حزب الوفد أعلن منذ أسابيع على لسان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة 2022 بمرشح قوي، كما أعلن أبو شقة خوض الحزب لانتخابات المحليات القادمة.

وحزب الوفد المصري، ولد من رحم ثورة 1919، وهو أعرق وأقدم الأحزاب المصرية، ويُمثل في البرلمان المصري بأكثر من 40 نائبًا.