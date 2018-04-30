مصر.. الجريدة الرسمية تنشر اسم “أبوتريكة” ضمن قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار بإعادة إدراج 1529 من المنتمين إلى جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، استنادًا إلى مذكرة تقدمت بها النيابة العامة في مصر.

وبحسب القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية- الجريدة الرسمية- اليوم الإثنين، ضمت القائمة اسم اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ونجله عبدالله، ورئيس مجلس النواب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك وأبناءه وشقيقه، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والمرشد السابق للإخوان محمد بديع ونجله بلال، وأبناء المرشد الأسبق مهدي عاكف.

وجاء قرار محكمة الجنايات المصرية قبل أن تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المدرجين السالف ذكرهم، في 4 يوليو المقبل.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، في 26 أبريل الجاري، بإدراج بعض القيادات الإخوانية على قوائم الإرهاب.

واستندت مذكرة النيابة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على “قائمة الكيانات الإرهابية”، المنصوص عليها بالمادة “1” من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم “3” من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

وأكد المحامي المصري خالد علي، في منتصف أبريل الجاري، أن نيابة محكمة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات بإدراج 1529 شخصًا، من بينهم اللاعب محمد أبوتريكة، على قائمة الإرهابيين.