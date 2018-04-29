في عيد العمال.. السيسي: الإجراءات الاقتصادية الصعبة تحملها البسطاء

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، كلمة إلى عمال بلاده طالبهم فيها باستمرار العمل خلال السنوات المقبلة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية وفق الزمن المخطط له.

وقال السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بـ”عيد العمال”، إن مجهود العمال ظهر جليًا خلال السنوات الأربع الماضية سواء من خلال حفر قناة السويس الجديدة أو إنشاء محطات الكهرباء والطرق أيضًا.

وأضاف، أن البلاد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اضطرت لها في ظل التحديات الحالية، مشددًا على أن نتائج هذه الإجراءات والإصلاحات تحمّل معظمها الناس البسيطة وعمال وعاملات مصر، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن البرنامج نجح فعليًا وتحسنت صورة مصر أمام العالم كله.

وداعب السيسي عمال مصر، قائلاً: “اللي في مكاني لا يستطيع عمل شيء بدونكم، وبقولكم هتتعبوا معايا أكتر الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أن مصر تمضي على مسارات متوازية في نفس الوقت لتعويض ما فاتها واللحاق بركب التقدم.

ولفت إلى أن التحديات التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال، وما كان لأحد الصمود أمامها إلا بفضل الله وصلابة معدن هذا الشعب وتكاتفه في الشدائد.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الانتخابات النقابية المقبلة، داعيًا إلى عدم الاستهانة بها والاهتمام بخروجها بشكل جيد والتوصل من خلالها إلى نتائج تخدم القطاع العمالي بالبلاد.