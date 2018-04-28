مصر.. الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ 59 آخرين في “أحداث مطاي”

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكامًا نهائية بإعدام 6 متهمين، والسجن المؤبد لـ 59 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مطاي”.

وقضت محكمة النقض بتأييد إعدام 6 متهمين، والسجن المؤبد لـ 59 متهمًا، وبراءة 47 آخرين، في قضية “أحداث مطاي”، التي جرت في محافظة المنيا لأنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقضت محكمة جنايات المنيا في 7 آب/أغسطس 2017 بإعدام 12 متهمًا حضوريًا، بينهم ثلاثة أشقاء، والسجن المؤبد لـ 119 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة داخل محبسهم.

لكن محكمة النقض عدلت، اليوم السبت، الأحكام السابقة، حيث رفضت الطعن المقدم من بعض المتهمين على الأحكام، وقبلت من آخرين.

وتعود أحداث القضية إلى 14 آب/أغسطس 2013، حين تجمهر بعض من أنصار جماعة الإخوان المسلمين أمام مركز شرطة مطاي، وقاموا بمحاولة اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ”ارتكابهم جرائم قتل عقيد شرطة عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ضابط، وشرطي آخر، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب”.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين “ارتكبوا تلك الجرائم انتقامًا من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة”، كما تضمنت الأدلة مقاطع فيديو مصورة، تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف، وشهادة الشهود، إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية”.