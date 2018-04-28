مصر.. أحكام بالسجن لـ13 شرطيًا بتهمة التحريض ضد “الداخلية”

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالحبس المشدد 3 سنوات بحق 11 شرطيًا، والسجن 5 سنوات بحق اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التحريض ضد الداخلية”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حكمًا بمعاقبة 11 أمين شرطة بالحبس 3 سنوات، وحبس اثنين آخرين لمدة 5 سنوات؛ بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض ضد وزارة الداخلية.

وكانت أجهزة الأمن ألقت في 2016 القبض على 13 أمين شرطة، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ”ارتكاب جرائم التحريض ضد وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في أحد البرامج التلفزيونية، والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وتضمنت أحراز القضية، التي شاهدتها المحكمة، أسطوانة إلكترونية تحتوي على صور لتجمهر أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية، وفيديوهات لمداخلات عبر القنوات الفضائية لأمناء الشرطة تهاجم وتحرض ضد الوزارة.