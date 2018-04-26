مصر.. مصرع نائب رئيس أعلى محكمة للطعون “غرقًا” 

لقي محمد عبدالعزيز الجبيلي، نائب رئيس أعلى محكمة للطعون في مصر، مصرعه “غرقًا”؛ الخميس، إثر انقلاب سيارته بمجرى مائي.

وقال بيان أمني نقلته بوابة صحيفة الأهرام (مملوكة للدولة): إن الجبيلي (55 عامًا)، نائب رئيس محكمة النقض، لقي مصرعه غرقًا، اليوم، بترعة (مجرى مائي)، بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال).

وأوضح البيان، الصادر عن مديرية أمن الدقهلية (أعلى جهة شرطية بالمحافظة)، أن “عبدالعزيز” شقيق القاضي، قال إنه أثناء قيادة شقيقه لسيارته اختلت عجلة القيادة، مما أدى لانقلاب السيارة بالمجرى المائي ومصرعه، ولم يتهم المتحدث أحدًا بالتسبب في ذلك.

ووصل جثمان القاضي، بحسب البيان، إلى مستشفى حكومي بالمحافظة ذاتها.

وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن “الجبيلي” توفي بسبب “اسفسيكيا الغرق”، فيما بدأت النيابة التحقيق في الحادث، وفق البيان.

ولم يصدر تعقيب من المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة معبّرة عن القضاة في مصر) بشأن الواقعة حتى الساعة 17:25 ت.غ