بماذا علق السيسي على أزمة السيول التي اجتاحت مصر؟ (صور)

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الحالة المتردية نتيجة السيول التي تشهدها عدة مناطق بالقاهرة، من بينها الأحياء الراقية، بمناطق التجمع ومدينتي ومدينة نصر؛ بسبب مياه الأمطار وغرق بعض المنازل، وصعوبة التحرك خلال اليومين الماضيين لقاطني تلك المناطق.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر موقعي “فيسبوك” و”تويتر” تعليقه، اليوم الخميس، حيث كتب: “أتفهم تمامًا حالة المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين، وأؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى”.

أتفهم تماماً حالة المعاناه التى ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين ، وأؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافى حدوث مثل هذه الأثار مرة أخرى. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 26, 2018

وجاء تعليق السيسي في ظل موجة غضب تجتاح ساكني المناطق الراقية من طريقة التعامل مع الأزمة، واتهام المسؤولين بالتقصير، إلى جانب إلقاء المسؤولية من قبل بعض الوزارات على بعضها، مثل النقل، والإسكان.

وتعرضت مصر خلال الساعات الماضية لأمطار غزيرة وبرق ورعد، نتج عنه غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتحولت منطقة التجمع ومدينتي، إلى بركة من المياه، وسط ضعف الأداء الحكومي لمواجهة الأزمة.

وتحولت غالبية صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إلى حالة من السخرية والهجوم على الحكومة المصرية، بعد غرق الأحياء الراقية بالقاهرة في مياه الأمطار، وفشل الأجهزة التنفيذية والمحلية في احتواء الأزمة.

وعبر النشطاء وأصحاب الشقق السكنية والفيلات عن غضبهم تجاه ما حدث، وصعوبة تنقلهم خارج مقر إقامتهم، إلى جانب غرق السيارات الخاصة بهم، خاصة في منطقة التجمع ومدينتي “أرقى وأفضل الأحياء السكنية بالقاهرة”، فيما سخر آخرون من امتلاء الشوارع بمياه الأمطار، دون صرفها عبر خطوط الصرف الصحي.