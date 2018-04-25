مصر.. إحالة 102 شخص إلى المحاكمة بتهمة الشغب في الاحتجاج على مقتل “عفروتو”

أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الأربعاء، بإحالة 102 من الأشخاص، متهمين في واقعة وفاة شاب داخل أحد أقسام الشرطة بالعاصمة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وجاء قرار الإحالة من نيابة حوادث جنوب القاهرة، بعد إدانة المتهمين في أحداث شغب قسم شرطة المقطم والمستشفى التخصصي في القاهرة على خلفية احتجاجهم على وفاة الشاب محمد عفروتو بقسم شرطة المقطم.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية عدة اتهامات بينها إثارة الشغب ومقاومة السلطات والتجمهر، وكذلك إتلاف المال العام والخاص.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد قيامهم بأعمال شغب استمرت بضع ساعات أمام أحد أقسام الشرطة، وتعديهم على أفراد أمن بمحيط القسم.

وتوفى الشاب “عفروتو” في شهر يناير الماضي نتيجة التعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، قبل أن يتجمهر أكثر من 100 شخص من أقاربه وأصدقائه للاحتجاج على وفاته.

ودخل أقارب المتوفى في أحداث عنف وشغب مع قوات الشرطة أمام قسم المقطم شرق القاهرة.

وكان المعمل الجنائي بمصر، أصدر تقريره حول واقعة مقتل الشاب “عفروتو”، إذ أثبت حدوث الوفاة نتيجة كسر بالضلع السابع للصدر وتكدم بالرئة اليسرى، وتهتك بالطحال، نتيجة الضرب المبرّح الذي تعرّض له، على أيدي أفراد من عناصر الشرطة.

وأحالت النيابة العامة بمصر ضابطًا وأمين شرطة بقسم شرطة المقطم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما في مقتل “عفروتو” واحتجازه دون أمر قضائي.