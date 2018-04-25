السيسي في عيد تحرير سيناء: نواجه إرهابًا ممولًا من دول وجهات منظمة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،اليوم الأربعاء، إن هناك دولًا وجهات منظمة تمول وتدعم التنظيمات الإرهابية لارتكاب هجمات شرسة في البلاد خلال السنوات الماضية.

وأضاف السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بـ”عيد تحرير سيناء”، أن مصر تواجه منذ سنوات هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة.

وتابع: “شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية استطاعت في السنوات الأخيرة استغلال حالة الفوضى السياسية التي ضربت المنطقة، لتحتل أراضي واسعة في دول شقيقة، وزيّن لها الوهم أنها قادرة على فعل ذلك في أرضنا الغالية”.

وتوجه الرئيس السيسي للشعب المصري خلال كلمته قائلًا: “بعد 36 عامًا من تحرير سيناء ننظر، أين نحن الآن؟، ماذا حققنا؟، وكيف يمضي طريقنا نحو المستقبل؟، فلا يخفى عليكم أن الأطماع لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل”.

وشدد على أن المصريين قاتلوا من أجل سيناء وتحريرها، كما دفعوا ثمنًا غاليًا من دمائهم الطاهرة، ليستردوا هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، لافتًا إلى أن مصر عقدت العزم ومضت في طريق البناء والتنمية.

ولفت إلى أن مصر تبنت خيار التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق لشعب مصر، مشددًا على أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن تركها عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.