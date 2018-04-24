السيسي يصادق على قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء على قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الاٍرهاب والتطرف.

وكان مجلس النواب المصري وافق مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويتكون القانون رقم 25 لسنة 2018 من 20 مادة، إذ ينص على إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وينص القانون أيضًا على أن مقر المجلس يكون في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

ويتشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية “رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعني بشئون الشباب والرياضة”.

كما يضم أيضًا في عضويته الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعني بشئون الثقافة والوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.