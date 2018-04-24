حبس رجل أعمال لاتهامه في 37 واقعة نصب على مصريين وخليجيين

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل أعمال ثلاث سنوات؛ لإدانته في 37 واقعة نصب على مواطنين، بينهم خليجيون بالعاصمة القاهرة.

وجاء الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي في مصر ضد رجل الأعمال “إكرامي الصباغ” مالك شركة أونست للاستثمار العقاري، عقب ثبوت وقائع النصب التي أبلغها عنها عدد من المواطنين ضده.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم (2327 لسنة 2018)، أن شركة أونست عرضت مجموعة من الشاليهات والشقق السكنية في مناطق ساحلية بالبلاد، قبل أن يقوم بعض المواطنين وبينهم عرب وخليجيون بالتقدم لشرائها.

وبيّنت التحقيقات أن الشركة المذكورة قامت بجمع مقدمات العقود الخاصة بالشاليهات المعروضة، ليفاجأ المتقدمون عليها بأنها باعت لهم الوهم ولم يتم تسليم العقود لهم أو الشقق السكنية؛ ما دفعهم إلى تقديم بلاغات.

وسبق أن أصدرت محاكم أخرى أحكامًا بالسجن ضد المتهم، في وقائع نصب على مشاريع سكنية أخرى بعدة محافظات في مصر.