بعد مناقشة التحول لحزب سياسي.. 30 نائبًا مصريًا ينضمون لـ”ائتلاف الأغلبية”

انضم 30 نائبًا برلمانيًا جديدًا في مصر إلى ائتلاف “دعم مصر”- الائتلاف الذي يمثل الأغلبية في البرلمان- بعد ساعات من بحث الائتلاف مبادرة تحويله إلى حزب سياسي يمثل الأغلبية في الشارع المصري.

وعقد الائتلاف اجتماعًا أمس بمقر مجلس النواب، بحضور رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال وقيادات الائتلاف والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب لبحث التحول لحزب سياسي.

وقال علي عبدالعال، لقيادات الائتلاف في مجلس النواب، إن الحياة السياسية لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود حزب سياسي يحوز الأغلبية.

وأعلنت الصفحة الرسمية للائتلاف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الثلاثاء، انضمام 30 نائبًا جديدًا بالبرلمان للائتلاف.

وكان رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد السويدي، أعلن في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أن عدد أعضاء الائتلاف يبلغ 370 نائبًا.

ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف بعد انضمام الثلاثين نائبًا، 400 عضو من أصل 596 هم أعضاء مجلس النواب المصري، أي ما يقرب من 70%.

وقال مصدر مطلع بالائتلاف داخل البرلمان، لـ”إرم نيوز”، إن الائتلاف يجري مباحثات جادة لدراسة آلية تحوله لحزب سياسي، مشيرًا إلى أن هناك آلية لدمج بعض الأحزاب الموجودة تحت رايته، مشيرًا إلى وجود مبادرات جادة تجري مع الأحزاب الموجودة للانضمام تحت الائتلاف عقب تحوله لحزب سياسي مباشرة.