الجيش المصري ينفي حدوث “أزمة إنسانية” في سيناء

المصدر: أ ف ب

ندد المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، مساء اليوم الإثنين، بتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، عن وجود “ملامح أزمة إنسانية” في سيناء؛ بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش لمكافحة الإرهاب.

وقال الرفاعي: “تم تداول التقرير بالاعتماد على مصادر غير موثوقة نهائيًا”.

وتابع: “نحن نوزع الحصص الغذائية بصورة مستمرة على الأهالي في مناطق العمليات” التي “لا تشمل كل محافظة شمال سيناء”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، أن “حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم داعش في شمال سيناء خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في أربع مدن شمال شرق البلاد، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية”.

وتابعت أن “السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. وقطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد”.

وقال الرفاعي: “ليس هناك أي قطع للكهرباء والمياه، هذا الكلام ليس صحيحًا”.

وأضاف أن الجيش يقوم بالتنسيق مع وزارتي التموين والصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ “لتوفير اللحوم والدواجن والقمح والدقيق وأنابيب البوتاغاز للأهالي بصفة مستمرة”.

كما أكد “دعم المستشفيات والوحدات الطبية بأنابيب الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة”.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب، بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 100 متشدد ونحو 30 جنديًا، حسب إحصاءات الجيش.