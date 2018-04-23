مصر تحقق في تعيين موظفين ينتمون للإخوان بمناصب جامعية بارزة

أمر النائب العام في مصر، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق في قرارات تعيين موظفين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في مناصب جامعية بارزة.

وكلف النائب العام نيابة جنوب الجيزة، بـ”اتخاذ اللازم حيال بلاغ موجه ضد رئيس جامعة القاهرة والقائم بأعمال عميد دار العلوم في جامعة القاهرة، والتحقيق معهما في الاتهامات المنسوبة لهما بالانتماء والتستر على عناصر الإخوان في الجامعة”.

وتقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، متهمًا إياه بـ”التستر على تعيين قيادات إخوانية في مناصب بارزة بالجامعة”، كما اتهم القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عبدالراضي رضوان، بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد حامد سالم، أن “القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم أقام مهرجانًا داخل جامعة القاهرة في آذار/مارس الماضي، استضاف خلاله داليا التهامي بصفتها مندوبة رئيس الجمهورية التي ثبت بعد ذلك عدم انتمائها إلى مؤسسة الرئاسة”.

واتهم البلاغ بعض المنتمين لجماعة الإخوان، بتحويل الجامعة إلى “عزبة وإهدار المال العام على مهرجانات لا جدوى منها ولا فائدة لها، سوى الترويج للنصابين والمحتالين باسم رئاسة الجمهورية وتكريمهم فيها”، داعيًا إلى “التحقيق مع الشخصيات المذكورة بالبلاغ وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة”.