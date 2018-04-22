“النقض” المصرية تؤيّد إدراج 13 إخوانيًا على “قوائم الإرهاب”

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، الطعن المقدّم من 13 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن قرار إدراجهم على “قوائم إرهابية”.

وأيّدت محكمة النقض وهي أعلى محكمة للطعون في مصر، إدراج 13 متهمًا من عناصر اللجان النوعية التابعة للجماعة المحظورة، على قوائم الإرهابيين.

وكان المتهمون تقدّموا بطعن أمام محكمة النقض، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، لإلغاء القرار، وضمت قائمة المتهمين، عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكّرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفقة بها تحقيقات أجرتها النيابة أكدت فيها ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة، ومؤسساتها، ومنشآتها، وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وكانت محكمة النقض أوصت في منتصف مارس/آذار الماضي برفع أسماء 296 عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم قيادات بارزة، من “قائمة الكيانات الإرهابية” بعد أشهر من إدراجهم رسميًا.