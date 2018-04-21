في مصر.. الخيانة الزوجية والعنوسة تقتل 60 شخصًا شهريًا (فيديو)

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عثمان عويضة أن المركز القومي للسموم رصد وقوع من 50 إلى 60 حالة انتحار شهريًا، لسببين هما العنوسة والخيانة الزوجية، مشيرًا إلى ضخامة عدد حالات الانتحار التي تتم بشكل شهري، أي بمعدل حالتين في اليوم.

وأضاف عويضة خلال لقائه على فضائية الحياة المصرية اليوم أن العنوسة شر ولابد التخلص منه وشرها ناتج من نظرة المجتمع للفتاة العانس، منوّهًا إلى أن الرجل يستطيع احتواء أكثر من أنثى وتوزيع مشاعره عليهم، بينما تستطيع الفتاة التعايش من نصف رجل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه يمكن التغلب على شر “العنوسة” بعدم مهاجمة من تريد أن تكون زوجة ثانية، لأنها أرادت أن تعف نفسها عن الحرام، متسائلاً: “لماذا نكتب عليها الإعدام ولا نحاول أن ننظر لمن تزوجت من رجل معه أسرة على أنها خرابة بيوت”.

ولفت إلى أنه على الرجل أن يعرف تبعات القرار جيدًا في مسألة الزوجة الثانية، حيث إن موضوع الزوجة الثانية ليس سهلا، ويحتاج إلى دراسة جيدة قبل الخوض فيه، محذرًا من النظرة إلى الأمر من ناحية الجسد، ولكنه يجب النظر إليه من ناحية المسؤولية.