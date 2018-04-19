محكمة مصرية تدرج 46 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة النقض في مصر اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا بإدراج 46 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات على قوائم الإرهاب.

ورفضت محكمة النقض بشكل نهائي الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وكان عدد من المتهمين بالقضية تقدموا بطعن على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، مطالبين برفعهم من تلك القوائم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت في يونيو الماضي، 28 متهمًا بالقضية بالإعدام، و15 متهمًا آخر بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015، قُتل هشام بركات (64 عامًا)، فيما عقدت أولى جلسات المحاكمة في الـ 17 من مايو 2016 واستغرقت 36 جلسة حتى إصدارها الأحكام النهائية.