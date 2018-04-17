رئيس البرلمان المصري يهدد النواب المتغيبين بنشر أسمائهم في نشرة الأخبار

هدد رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، أعضاء مجلس النواب الذين يتغيبون عن حضور الجلسات، بنشر أسمائهم في نشرة التاسعة مساء بالتلفزيون المصري يوميًا.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، للتصويت النهائي على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين” إن “الفترة المقبلة ستشهد إجراءات عقابية ضد المتغيبين، بعد عدم استجابتهم وتحذيرهم خلال الفترة الماضية”.

وأضاف أن “الأمر لن يقتصر فقط على نشر أسماء النواب في نشرة التاسعة، بل سيتم نشر أسماء المتغيبين في دوائرهم، كي يعرف أبناء الدوائر ما يفعله النواب، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية”.

وأعلن عبدالعال عن تخصيص البرلمان لجائزة أفضل محافظة يحضر نوابها الجلسات.