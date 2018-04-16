مصر.. أحكام متفاوتة بحق 14 متهمًا بالاستيلاء على المال العام

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، أحكامًا متفاوتة بحق 13 متهمًا بالاستيلاء على المال العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن في اتهامات بتزوير أوراق رسمية، والاستيلاء على المال العام، حيث شملت الأحكام معاقبة متهم بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 10 سنوات، وثالث بالسجن 7 سنوات، وسجن 9 متهمين 5 سنوات، ومتهم بالسجن لمدة سنة.

وكانت نيابة الأموال العامة حولت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة ووجهت لهم تهم الاستيلاء على المال العام، والإضرار بالمصلحة العامة، وتزوير أوراق رسمية بهدف الاستيلاء على الأموال العامة.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد منذ بداية العام الماضي، تمكنت خلالها من القبض على 121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية بينها صندوق النقد الدولي في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.