مصر ترفع أسماء 299 فردًا من قوائم “الإرهاب”

أصدرت محكمة النقض في مصر الاثنين، حكمًا بإلغاء إدراج 299 متهمًا من تنظيم “ولاية سيناء” على قوائم “الإرهاب” بالبلاد.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن متهمين في تنظيم “ولاية سيناء” باستهداف الشرطة والجيش من قوائم “الإرهاب”، مع إعادة محاكمتهم مجددًا في التهم الموجهة إليهم.

وكان متهمو التنظيم “ولاية سيناء” تقدموا بطعن على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضي بإدراج 299 متهمًا في القضية التي حملت رقم (502 لسنة 2015) جنايات حصر أمن دولة عليا لمدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات باستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون بضع مرات، بالإضافة إلى ارتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة.