مصر تستهدف الوصول بإيرادات الضرائب إلى 670 مليار جنيه العام المقبل

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده تستهدف الوصول بإيرادات الضرائب، إلى 670 مليار جنيه بحلول العام المقبل 2019.

ولفت الوزير إلى أن العام الحالي سيسجل زيادة في الإيرادات الضريبية بحوالي 32% لتصل إلى 600 مليار جنيه.

وأشار الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تجرى مناقشة الموازنة العامة للدولة، إلى أنّ مصر تستهدف الوصول بالإيرادات الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 18% من الناتج المحلي.

وكشف الوزير عن تضاعف حجم المديونية 5 مرات خلال 10 سنوات، حيث وصلت 4.3 تريليون جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 850 مليار جنيه خلال العام 2008.

ونوه إلى أنّ الإيرادات العامة للدولة بلغت 660 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، كما وصلت الضرائب إلى 462 مليارًا.

وقال الوزير: “إن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات بهدف تقليل الاعتماد على الديون، بالإضافة إلى الوصول بعجز الموازنة لـ4% من الناتج المحلي في العام 2022، والوصول بنسبة النمو إلى 7%”.

وفي سياق آخر، أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع نفسه أن حجم الاستثمارات المقدرة خلال العام الحالي تصل إلى 95 مليار جنيه، تصل نسبة إقليم الصعيد وحده 10 مليارات جنيه بهدف تحسين أوضاع المنطقة التي عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وكان وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري ياسر عمر، قد قال في وقت سابق لـ “إرم نيوز”: “إن دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017/2018، يصل إلى 89.75 مليار، مقابل 110.14 مليار جنيه في الموازنة السابقة، كما وصل دعم الكهرباء إلى نحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه، بخفض وصلت نسبته إلى 46.7%”.