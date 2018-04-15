البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2017، بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 قتيلًا ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال خلال جلسة عامة عقدت اليوم الأحد، إن المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وشهدت جلسة اليوم حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء لمناقشة عدة بنود مهمة من بينها قانون الطوارئ والموازنة العامة للدولة.

وأحال رئيس الوزراء أمام النواب قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح السبت 14 أبريل/ نيسان لعام 2018.

وقدّم إسماعيل شرحًا أمام الجلسة العامة تضمن الأسباب التي قضت إلى إعلان حالة الطوارئ، والتي أرجعها إلى العمليات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن القومي في البلاد.

ونص القرار الجمهوري على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.