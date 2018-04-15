أحكام نهائية بالسجن المشدد بحق 8 مصريين في “ماسبيرو الثانية”

أصدرت محكمة النقض في مصر، اليوم الأحد، أحكامًا نهائية بحق 8 متهمين بالإرهاب بالسجن المشدد من 10 إلى 15 عامًا.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين حول أحكام السجن الصادر ضدهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث ماسبيرو الثانية”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامًا أولية بالسجن المشدد 15 عامًا بحق 4 متهمين، والسجن المشدد 10 أعوام بحق 4 آخرين في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو/ تموز 2013، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم بينها ارتكاب جرائم القتل العمد، والتجمهر، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.