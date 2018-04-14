مصر.. وفاة أشهر مدّاح قبطي للرسول عن عمر يناهز 71 عامًا

توفي مساء السبت مكرم المنياوي أشهر مدّاح قبطي للرسول محمد صلي الله عليه وسلم عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض في مسقط رأسه بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

وجاء رحيل الفنان الشعبي القبطي بعد رحلة طويلة استمرت على مدار نصف قرن مع المدح النبوي الذي أرجعه في كثير من اللقاء إلى حبه الشديد للرسول الكريم، حتى سُمي بـ”أسطورة الموال” والقصة الشعبية في صعيد مصر.

وتعرّض مكرم المنياوي مؤخرًا إلى وعكة صحيّة نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المنيا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء السبت، تاركًا خلفه إثرا كبيرًا من المحبة في قلوب المسلمين والأقباط على حدٍ سواء.

وكان المطرب الشعبي القبطي بدأ مشواره في المديح وهو في عمر ال17 عامًا، استطاع خلال هذه الفترة حتى وقت قريب في إنتاج أكثر 300 شريط كاسيت تضم مدائح متنوعة من بينها مديح الرسول وآل بيته.