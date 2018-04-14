مصر..إحالة أوراق 45 متهمًا للمفتي تمهيدًا لإعدامهم بتهمة قتل 3 أشخاص خلال مشاجرة

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بإحالة أوراق 45 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإعدامهم بتهمة قتل 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، والبيضاء، في واحدة من أكبر الأحكام التي تضم عددًا كبيرًا من المتهمين في مثل هذا النوع من القضايا الجنائية.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا بإحالة أوراق المتهمين الـ45 إلى المفتي، وحددت جلسة 18 حزيران/ يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي.

وواجه المتهمون اتهامات بـ”بحيازة واستخدام أسلحة نارية، وبيضاء، وإتلاف ممتلكات باستخدام قنابل مولوتوف، إضافة إلى التسبب بمقتل 3 أشخاص”.

وكانت مشاجرة نشبت بين مواطنين بدائرة قسم محرم بك مستخدمين الأسلحة النارية، والبيضاء، والزجاجات المشتعلة، والحجارة، لتقرر النيابة العامة إثر ذلك إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.