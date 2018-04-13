رئيس البرتغال يزور الكنيسة المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة

استقبل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، الرئيس البرتغالي مارسيلو سوزا، ضمن زيارة للقاهرة بدأت منذ يومين، بحسب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، القس بولس حليم.

وأوضح حليم، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن البابا تواضروس عقد جلسة ثنائية مع الرئيس البرتغالي، تناولت عمق العلاقات المصرية البرتغالية”، مشيرًا إلى أن وفدًا من كبار الأساقفة استقبل الرئيس البرتغالي

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا مشددًا على مداخل ومخارج الكنيسة المصرية، إلى جانب تواجد مكثف لرجال المرور في محيط الكنيسة التي تزينت بالورود والزهور لاستقبال الضيف الزائر.