مصر تنشئ صندوقًا سياديًا لإدارة أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء، إنشاء صندوق سيادي جديد لاستغلال أصول الدولة برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وأوضحت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن الصندوق الجديد هدفه العمل على استغلال وإدارة أصول الدولة على الوجه الصحيح، مبينةً أن الصندوق الجديد سيحمل اسم “تحيا مصر”.

وبيّنت السعيد في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن رأس المال المرخص به للصندوق يبلغ 200 مليار، فيما يبلغ رأس ماله المثبت 5 مليارات جنيه.

ولفتت إلى أن الصندوق الجديد سيكون له الحق في إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والشركات الخاصة أيضًا.

وأشارت إلى أن الدولة ستطلق قانونًا يحفز عملية ضم القطاع غير الرسمي داخل القطاع الرسمي، لافتةً إلى أن القانون سيكون مفيدًا للغاية بالنسبة للدول الأخرى.