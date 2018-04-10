هل يتقبل المصريون فكرة تولّي امرأة منصب رئيس الحكومة (فيديو)

انقسم الشارع المصري بين تكهنات بشأن تولّي امرأة منصب رئيس الحكومة في التغيير الوزاري المزمع إجراؤه عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية.

وتزايدت حجم التكهنات في مصر حول مصير الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وسط مطالبات برلمانية وسياسية بتولّي سيدة رئاسة الحكومة.

وتحدث مواطنون لـ”إرم نيوز” عن ترحيبهم بفكرة تولّي سيّدة رئاسة الحكومة، مستدلين بنجاحات حققها بعض السيدات في منصب وزاري، وعلى رأسهن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.

وتردد خلال الأيام الماضية اسم وزيرة الاستثمار لتولّي منصب رئيس الحكومة، في ظل النجاحات التي حققتها خلال الأشهر الماضية في جذب استثمارات للبلاد، وزيادة المنح والقروض من الخارج لتسهم بزيادة الاحتياطي النقدي.

واعتبر مواطنون آخرون تلك الخطوة غير صحيحة، باعتبار أن المناصب السيادية بحجم رئاسة الحكومة تحتاج رجلًا يمتلك الخبرة والقدرة على إدارة الملفات، خاصة في ظل مجموعة من الأزمات التي تواجه البلاد، وهو ما يصعب على المرأة تولّي هذا المنصب.

وكانت مصادر مصرية كشفت عن قرب إجراء تغييرات وزارية تطال حوالي 10 حقائب، من بينها منصب رئيس الحكومة، بعد تولّي السيسي زمام ولايته الثانية، حيث من المقرر أن يُؤدي اليمين الدستورية مطلع يونيو/حزيران المقبل أمام البرلمان.