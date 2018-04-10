السجن المؤبد لقاضٍ مصري بتهمة تلقي رشوة

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق قاضٍ، متهم بتلقي رشوة مقابل الحكم ببراءة بعض المتهمين في محافظة الإسكندرية، شمال البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالسجن المؤبد ضد علاء محمد حبيبه، القاضي بمحكمة الجنايات، بالإضافة إلى عزله من وظيفته القضائية، وتغريمه مبلغ 700 ألف جنيه، وذلك في اتهامات بتقاضي رشوة مالية مقابل الحكم ببراءة بعض المتهمين في قضية جلب مواد مخدرة.

وألقي القبض على القاضي المتهم أثناء اتفاقه مع آخرين على تلقي رشوة قدرها 650 ألف جنيه؛ نظير الحكم بالبراءة لصالح بعض المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.

وخلال الجلسات السابقة، استمعت هيئة المحكمة لتسجيلات ومقاطع فيديو محرزة بالقضية، أظهرت تفاصيل الواقعة التي اعترف فيها المتهم بارتكابه الجريمة، التي تخل بالعمل القضائي في البلاد.