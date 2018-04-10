مقتل شرطيين مصريين في اشتباك مع مهربي مخدرات

قتل شرطيان مصريان وأصيب آخران، اليوم الثلاثاء، في مطاردة أمنية لعناصر “خطرة” في محافظة قنا جنوب الصعيد.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية، إن “ضابطاً وأمين شرطة قتلا برصاص هاربين من تنفيذ أحكام في قرية حمرا دوم بمركز نجع حمادي، فيما قتل أحد الهاربين وأصيب شرطيان آخران تابعان للقوة الأمنية”.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ إرم نيوز”، أن “الواقعة بدأت مع تلقي مديرية أمن قنا بلاغًا بتجمع عدد من مهربي المخدرات في إحدى المناطق الجبلية بمركز نجع حمادي للاتفاق على صفقة كبيرة، فيما كلفت المديرية قوة أمنية باستهداف تلك العناصر والقبض عليهم”.

وتابعت أن “القوة الأمنية فوجئت بقيام تلك العناصر بإطلاق النار بكثافة على القوة الأمنية التي ردت على الفور عليهم”، مشيرة إلى أن “العناصر الخطرة تمكنت من الهرب باستثناء شخص واحد قتل على يد الحملة الأمنية”.

وعززت القوات المصرية تواجدها في المكان “لتمشيط المنطقة الجبلية والبحث عن المهربين”.