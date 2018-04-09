وزيرة الهجرة المصرية تكشف آخر تطورات قضية الطالبة “مريم” ببريطانيا (فيديو إرم)

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، إن قضية الطالبة مريم عبد السلام التي توفيت إثر اعتداء عنصري في بريطانيا “أصبحت قضية جنائية”.

وأشارت مكرم في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” إلى أن “السفارة المصرية في لندن تجري متابعات يومية للوقوف على سير التحقيقات، التي تجريها السلطات البريطانية”، مبينة أن السفارة “عينت محاميًا خاصًا لتولي القضية ومتابعة الأحداث، ولن يكون هناك تفريط في حق مريم”.

على صعيد آخر، اعتبرت مكرم أن مشاركة المصريين المقيمين في الخارج بالانتخابات الرئاسية “رسالة فخر واعتزاز وأكبر رد على أعداء مصر في الداخل والخارج، الذين حاولوا تشويه الانتخابات المصرية”، موضحة أنها “قامت بجولة في معظم دول العالم للتحدث مع الجاليات المصرية، لتوضيح الصورة لهم وحثهم على الانتخابات للدفاع عن مصر ضد الإرهاب”.

وفيما يتعلق بموضوع زيادة التحويلات النقدية من الخارج، لفتت الوزيرة المصرية إلى أنها “وصلت إلى 24 مليار جنيه (نحو 1.3 مليار دولار)”، معتبرة أنه “أكبر دليل على أن الجاليات المصرية في الخارج يمثلون قوة ولوبي قويًا يدعم الدولة المصرية”.

وتابعت أن “الوزارة تقوم بعمل لقاءات واجتماعات مع الجاليات المصرية كل فترة لتنمية انتمائهم لوطنهم عن طريق مشاركتهم في الأعمال المجتمعية الخيرية، مثل بناء مستشفى الأورمان في الصعيد”.