أجبرها زوجها على العمل بأحد الفنادق.. فاتخذت هذا القرار

انتحرت سيدة مصرية خلال الاحتفالات بموسم “شم النسيم” في البلاد، بإلقاء نفسها في مياه نهر النيل من أعلى أحد الجسور بسبب خلافات زوجية.

وبدأت الواقعة صباح اليوم الإثنين، حينما صعدت السيدة الحاجز الحديدي، لتلقي بنفسها في المياه مثيرة حالة من الفوضى على كوبري قصر النيل.

وظن رجال الإنقاذ النهري بداية أن السيدة التي ألقت بنفسها ربما سقطت من إحدى البواخر النيلية، وتبين أنها انتحرت بعد خلافات مع زوجها.

ووفق التحقيقات، تصاعدت الخلافات بين السيدة وزوجها بعد إصرار زوجها على عملها كمضيفة في أحد الفنادق بمنطقة المهندسين.

كما تبين أن السيدة المنتحرة أجرت اتصالًا بخالها قبل ساعات من انتحارها، وأخبرته بأنها لم تعد تتحمل تعامل زوجها معها، وإجبارها على هذا العمل، حيث اعتقد خالها أن حديثها لم يكن أكثر من مجرد تهديد.