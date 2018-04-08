مصر تطرح شركات حكومية في البورصة لتوفير تمويل إضافي

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إن برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، يستهدف توفير تمويل إضافي يُمكّن تلك الشركات من التوسع.

وأعلنت مصر في 18 مارس/ آذار الماضي، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و 30 % من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا.

وأكد إسماعيل في بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم، أن برنامج الطروحات يهدف كذلك إلى تنشيط البورصة وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وخرجت أصوات في مصر خلال الأشهر الماضي، ترى أن الطروحات المرتقبة تعد عودة لزمن الخصخصة، في النصف الأول من عقد تسعينات القرن الماضي، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته البلاد مع الصندوق والبنك الدوليين حينها.

لكن رئيس الوزراء، شدّد على أن برنامج الطروحات لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة، في ظل تخوفات من تكرار ما حدث من تسريح العمالة تحت مسمى “المعاش المبكر” إبان موجة الخصخصة.

بدوره قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان، إن البرنامج يتضمّن شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى يتم زيادة نسبتها المطروحة.

وفي وقت سابق اليوم، توقع الجارحي أن تطرح بلاده ما بين 4 و6 شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (683-854 مليون دولار).

وشهدت البورصة المصرية في 2005، طرح آخر شركات حكومية وشملت شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات و”أموك”.